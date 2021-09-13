Луческу: «Еще не принял решение, будет ли Буяльский играть с «Бенфикой»

Завтра «Динамо» проведет первый матч в групповом раунде ЛЧ

Мирча Луческу / Фото: Getty Images

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу высказался о грядущей встрече с «Бенфикой» в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Слова специалиста приводит пресс-служба киевлян.

- Будете уделять внимание в защите именно Яремчуку?

– Там не один Яремчук в нападении. Там есть Рамуш, Нуньес, Сеферович. Все зависит от того, кого поставит главный тренер. Не знаю, кто будет из них играть. Это не так важно. Не знаю, поставит ли тренер «Бенфики» играть Яремчука в Украине против бывшей команды.

Что касается «Бенфики», у нее сейчас хороший период. Побеждают, лидируют в чемпионате Португалии, имеют классного тренера, который работает на высоком уровне на протяжении 20-25 лет. Его команды всегда борются за самые высокие места, чемпионство.

Он был во «Фламенго», если не ошибаюсь, выиграл чемпионат. Работал в «Аль-Хилале» – тоже успешно. В Португалии был «Спортинг». Вроде я не играл против него, но знаю хорошо по играм и нашим встречам в Ньоне, когда было совещание тренеров.

Нас ждет сложный матч, сложный соперник. Надеемся на помощь болельщиков. Ждем их в большом количестве. Играем против опытной команды. Почти все игроки имеют опыт матчей за лучшие клубы Европы. Большой опыт международных встреч, выступлений за сборную.

Можно упомянуть Вертонгена, Отаменди, Жоау Мариу, Пицци, Сеферовича. Наши игроки полны энтузиазма. Наши молодые футболисты хотят себя показать, хорошо играть за клуб. Если прошлый год у нас был первым после 5-летней паузы в ЛЧ, то в этом году хотим большего. Должны сделать шаг вперед в ЛЧ.

Нужна помощь болельщиков, чтобы толкали наших ребят, помогали добиться положительного результата.

- В каком состоянии Буяльский? Какое моральное состояние Караваева после критики Петракова за игру в обороне?

– Профессиональные футболисты обязаны переходить через сложные моменты. Каждый третий-четвертый день у них экзамен – матч. Футболисты должны психологически быть сильными. Кто думает о вчерашней встрече – у них нет никаких шансов в дальнейшем прогрессе. У Караваева нет никаких проблем.

По Буяльскому еще не принял решение. Он вчера провел первую тренировку в общей группе. Зная его характер, качества, если он будет играть, то на все 100%.



«Динамо» примет «Бенфику» 14-го августа, начало встречи – в 22:00.

Онлайн трансляция матча «Динамо» – «Бенфика».