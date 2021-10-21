Луческу: «Игроки «Барселоны» совершили 18 фолов в матче с «Динамо»
Бущан: «Извлечем урок из момента с голом «Барселоны»
Судьбу матча «Динамо» в Лиге чемпионов решил единственный результативный удар Пике
10:14
Георгий Бущан / Фото - ФК Динамо Киев
Голкипер «Динамо» Георгий Бущан высказался по поводу поражения в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:1).
Наверное, надо было, чтобы нам меньше били по воротам. Плюс внимательнее надо было сыграть при стандартном положении, когда пропускали гол.
Мы посмотрим этот момент и извлечем из него урок. Будем готовиться уже к ответной игре в Киеве.
Также главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, за счет чего «Барселона» добыла минимальную победу.