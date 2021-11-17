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Бущан: «Мой сэйв – не ключевой момент матча»

Вратарь – о победе над Боснией и Герцеговиной
Футбол Сборная Украины
20:57
Бущан: «Мой сэйв – не ключевой момент матча»
Фото: УАФ

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан оценил победу команды над Боснией и Герцеговиной в отборе на ЧМ-2022.

«Один мой сейв не делает всю игру. Так что я благодарен ребятам, которые все сделали. Это был не ключевой момент матча. Думаю, во втором тайме уже все было под нашим контролем и мы взяли 3 очка. У нас было больше желания.

Я доволен результатом, ждем матчи плей-офф. Очень сдержанно все. Хочется тот жребий, который мы сможем пройти».


Украина сыграет в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Жеребьевка состоится 26 ноября.

Петраков уже видит команду на ЧМ в Катаре.

Источник: VZbirna Андрей Усмонов
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Теги

Георгий Бущан сборная Украины (футбол) сборная Боснии и Герцеговины (футбол)

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