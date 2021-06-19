Бущан: «Сборная Украины пока не сделала ничего такого, чтобы нами могли гордиться»
Бущан: «Мы на Евро-2020 как в дорогом пансионате»
Голкипер рассказал, чем занимаются игроки национальной команды
Георгий Бущан / Фото: Twitter
Вратарь сборной Украины Георгий Бущан рассказал, чем занимаются игроки национальной команды в свободное время. Слова голкипера приводит пресс-служба УАФ.
«Как мы проводим время? Иногда весело, иногда – не очень. Мы как в дорогом пансионате – за забор нельзя выходить из-за ковида. Просматриваем ютуб, сериалы, кто-то книги читает».
Украина сыграет с Австрией 21-го июня.
Видео трансляция матча Украина – Австрия.
Комментарии 0