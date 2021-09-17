Бущан объяснил, почему выход сборной Украины из группы на Евро – заслуженный

Георгий Бущан / Фото - Twitter

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан заявил в эфире программы «Вацко Live» о том, что выход «сине-желтых» из группы на Евро-2020 был заслуженным.

Каково это, одной ногой вылететь, второй – оставаться на Евро? Ты тренируешься с надежной, с ожиданием на фортуну. Но футбольный бог существует.

Так провести потрясающе отбор на чемпионат Европы, перетерпеть этот безумный 2020 год, сыграть на групповой стадии. Потрясающая игра с Голландией, которую я не могу себе занести в актив. Команда играла хорошо, а вратарь плохо. Я считаю, что выход из группы был заслуженным.