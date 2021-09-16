Бущан: «В «Барселону» я уже точно не перейду никогда»

Вратарь считает, что вряд ли поиграет в другой команде

Фото: dynamo.kiev.ua

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан признался в эфире «Вацко Live», что готов к тому, что всю карьеру проведет в Украине.

Инсайдеры писали об интересе со стороны «Вест Хэма» к тебе.

«Я тоже самое читал».

Разговоров конкретных не было?

«Ну именно, чтобы мне конкретно позвонили и сказали, что тобой интересуются те и те – именно такого прямого не было. Были разговоры в плане интересуются. Но условно не в приоритете. Такое было».

Есть клуб, за который мечтаешь сыграть?

«Да уже нет такого. В «Барселону» я уже точно не перейду никогда. Стиль другой. Я читал, что те интересуются, те интересуются. Но я себя психологически готовил, что здесь буду. Ну я не уеду туда. И все равно расстроился. Это чтобы не расстраиваться чисто. Когда строишь себе какие-то планы, а потом они не сходятся – ты расстраиваешься. Мне бы хотелось себя попробовать в хорошем чемпионате в хорошей команде. Потому что чувствую, что могу дальше развиваться. Но для себя понимаю, что у нас нет паспорта ЕС, мы там легионеры. Там проще купить условного нигерийца или аргентинца, чем вратаря из Украины в 27 лет. Это реалии, к этому надо нормально относиться. Но при этом я все равно расстроился. Потому что, допустим, поставили ценник 15 млн. И когда мне звонят и говорят, что они как бы интересуются – 15 много. И я говорю – да, 15 много. И потом туда покупают вратаря за 15 – ну как-то так психологически. Был бы я болгарином, поляком, литовцем – оттуда интерес был бы больше. Но я люблю Украину и горжусь, что я – украинец».

Также Бущан высказался о натурализации в сборной.