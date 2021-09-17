Бущан: «За день до матча с Нидерландами мяч не мог поймать – ответственность большая»
Голкипер «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан рассказал в эфире программы «Вацко Live» о трудностях настроя на важные матчи.
Пробовал и гаджеты отключать – не помогло. В день рождения я это сделал – «трешку глотнул». Просто у меня характер такой, хи-хи, ха-ха, посмеяться. Не все одесситы такие. У меня есть такая черта характера. Меня постоянно Михайлов усаживает.
И как-то уже со временем привык, что за день-два до матча нужно вести себя поскромнее, потише. Анализируешь, что надо делать на поле, что делал неправильно в прошлом матче. Как-то так готовишься.
За день до матча с Нидерландами мяч не мог поймать. Вот, я не понимаю почему. Вроде выхожу, все нормально. На разминку, тренировку вышли, а понимаю психологически, что ответственность большая.
Не могу сказать, что трусило. Но такие шоры были приличные. В тренировочном процессе пытаешься убрать. Один раз отбил, второй – и уже нащупал, надо оставлять.
Бущан также объяснил, почему выход сборной Украины из группы на Евро – заслуженный.
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