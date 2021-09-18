Бущан: «За выход с «Динамо» в ЛЧ были большие премиальные, чем за Евро-2020»

Георгий Бущан / Фото: Динамомания

Голкипер «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан в шоу «Вацко лайв» рассказал о своем финансовом обеспечении.

– А за что были больше премиальные, чем на чемпионате Европы?

– За выход в Лигу чемпионов в прошлом году.

С деньгами я дружу. Разные траты проходили. Но сейчас у меня ребенок, семья – не знаю, сколько мне еще предназначено играть. Должен за этот период заработать так, чтобы потом не бегать с угла в угол и не думать, где взять деньги.

Не так, чтобы на безбедную старость, но чтобы я был обеспеченным человеком, и моя семья была в хороших условиях. Это квартира, комфортная машина, обучение детей. Мне много не надо, главное – чтобы хватало.

У меня есть цифра, сколько я хочу, чтобы в банке лежало (по завершении карьеры – прим.), но я ее озвучивать не буду.