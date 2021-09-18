Бущан: «За выход с «Динамо» в ЛЧ были большие премиальные, чем за Евро-2020»
Голкипер «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан в шоу «Вацко лайв» рассказал о своем финансовом обеспечении.
– Премия за Евро-2020? Я не делил и к этому не относился. Меня не обидели. Я доволен.
– А за что были больше премиальные, чем на чемпионате Европы?
– За выход в Лигу чемпионов в прошлом году.
С деньгами я дружу. Разные траты проходили. Но сейчас у меня ребенок, семья – не знаю, сколько мне еще предназначено играть. Должен за этот период заработать так, чтобы потом не бегать с угла в угол и не думать, где взять деньги.
Не так, чтобы на безбедную старость, но чтобы я был обеспеченным человеком, и моя семья была в хороших условиях. Это квартира, комфортная машина, обучение детей. Мне много не надо, главное – чтобы хватало.
У меня есть цифра, сколько я хочу, чтобы в банке лежало (по завершении карьеры – прим.), но я ее озвучивать не буду.
Ранее Бущан назвал троих лучших форвардов, против которых играл.
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