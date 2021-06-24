Бущан занял третье место на Евро-2020 по количеству сэйвов

11 раз голкипер сборной Украины спасал свою команду

Георгий Бущан / Фото: УАФ

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан вошел в топ-3 вратарей Евро-2020 по количеству сэйвов на групповом этапе. Об этом сообщает пресс-служба UEFA.

Бущан совершил 11 сэйвов за 3 матча, столько же – Мартина Дубравки из Словакии, Руи Патрисиу из Португалии и Петера Гулачи из Венгрии.

По 14 сэйвов – у Столе Димитриевски из Северной Македонии, Лукаша Градецки из Финляндии и Дэнни Уорда из Уэльса.

Лидер по этому показателю – вратарь сборной Турции Угурджан Чакыр.

Сборная Украины проведет матч со Швецией в рамках 1/8 финала Евро-2020 во вторник, 29-го июня. Отметим, что победитель этой пары выходит на победителя пары Англия –Германия.