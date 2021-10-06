Бускетс – о матче с Италией: «Наличие хороших игроков еще ничего не гарантирует»

Команды ждет напряженное противостояние

Серхио Бускетс / фото - Marca

Опорный полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс рассказал, чего он ждет от матча 1/2 финала Лиги наций против сборной Италии. Хавбека цитирует официальный сайт UEFA.

«Мир футбола очень сложный. Наличие хороших игроков ничего не гарантирует, но в Италии есть и прекрасные игроки, и замечательный тренер. Они заслуженно стали чемпионами этим летом и продолжат играть с тем же подходом к делу и в той же манере. Для меня большая честь соревноваться с футболистами мирового уровня, такими, как в сборной Италии».

Команды уже недавно встречались в финальной стадии крупного турнира – в полуфинале Евро-2020 «Скуадра Адзурра» смогла по пенальти добыть победу.

Реванш состоится уже сегодня, 6 октября в 21:45.

Тренер испанцев Луис Энрике раскрыл рецепт победы над итальянцами.