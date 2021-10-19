Буяльский и Гармаш оформили по 50-му для себя голу
Буяльский: «Барселона» не в лучшем положении, но и нам необходимо брать очки и проходить дальше»
Полузащитник «Динамо» – о предстоящем выездном матче в Лиге чемпионов
21:15
Виталий Бульяский / Фото - fcdynamo.comХавбек «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал предстоящий матч своей команды в рамках 3-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны».
Цитирует Буяльского официальный сайт киевского клуба.
На сколько процентов вы лично и команда готовы к завтрашней игре?
«Думаю, команда готова на все сто процентов. Вчера у нас был день восстановления после перелета из Львова, была облегченная тренировка. Все возобновились и готовы к завтрашней встрече. Лично я также готов на все сто, а наши кондиции проверит завтрашний матч».
Какие воспоминания у тебя остались после прошлогодних встреч с «Барселоной», в частности здесь, на «Камп Ноу»?
«В плане игры воспоминания положительные, но в плане результата – хотелось бы лучше. В нашу пользу не назначили 11-метровый, который заработал Витя Цыганков, и не засчитали чистый, как я считаю, гол. Поэтому впечатления от игры остались не очень хорошие».
Стала ли «Барселона» сильнее, чем год назад?
«Из того, что Мистер нам показывал, команда стала сильнее в плане командной игры. Они все вместе обороняются и все вместе атакуют. Не так, как в прошлом году, когда некоторые футболисты оставались впереди и не возвращались. Сейчас, думаю, нам будет гораздо труднее, ведь «Барселона» не в лучшем положении. Но и нам необходимо брать очки и проходить дальше».
Напомним, матч «Барселона» – «Динамо» состоится 20 октября в столице Каталонии. Начало – в 19.45.
Онлайн трансляция матча «Барселона» – «Динамо».
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