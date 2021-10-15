Де Пена: «Витиньо ждет большое будущее в «Динамо»
Буяльский и Миколенко возобновили тренировки в общей группе «Динамо»
Украинцы восстанавливались после повреждений
Виталий Буяльский / Фото - dynamo.kiev.ua«Динамо» продолжает готовиться к предстоящему матчу 11-го тура УПЛ против «Львова».
В общую группу киевлян вернулись защитник Виталий Миколенко и хавбек Виталий Буяльский. Об этом сообщает пресс-служба киевлян.
Украинские игроки имели проблемы с приводящими мышцами.
Напомним, Буяльский и Миколенко из-за повреждений пропустили матчи сборной Украины в отборе на ЧМ-2022.
«Динамо» сыграет против «Львова» 16 октября. Начало матча – в 17.00.
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