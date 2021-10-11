Хавбек «Динамо» рассказал о дружбе с экс-лидером «Шахтера»
Буяльский и Миколенко близки к возвращению в общую группу «Динамо»
Кулач переболел COVID-19
11 октября 22:31
Фото: ФК Динамо
Несколько игроков «Динамо» близки к возвращению в строй.
Защитник Виталий Миколенко и полузащитник Виталий Буяльский вскоре приступят к занятиям с командой. У обоих футболистов были травмы мышц. Сейчас они близки к восстановлению.
Из-за травм они пропустили матча сборной Украины в отборе на ЧМ-2022.
Также вскоре вернется к занятиям Владислав Кулач. Нападающий переболел COVID-19 и на данный момент восстанавливается, сообщает сайт клуба.
Вне игры все еще защитник Денис Попов и форвард Артем Беседин. До конца года они не сыграют.