Бывшего футболиста сборной Италии посадили в тюрьму на 3,5 года

Фабрицио Микколи был осужден за вымогательство

Фабрицио Микколи / фото - Getty Images

Кассационный суд в Риме подтвердил приговор бывшему футболисту сборной Италии Фабрицио Микколи, который ранее был приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы за вымогательство с применением угроз и насилия.

Как сообщает портал La Gazzetta dello Sport, суд приговорил Микколи к 3,5 годам тюрьмы еще в 2017 году. В январе 2020 года апелляционный суд Палермо оставил без изменений данное решение. Утверждается, что Микколи более 10 лет назад с помощью насилия и угроз пытался взыскать 12 тыс. евро с владельца ночного клуба.

В среду, 24-го ноября, экс-нападающий сборной Италии явился в тюрьму в Ровиго для начала отбытия наказания.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» приглашал главного тренера сборной Италии Роберто Манчини занять должность главного тренера команды.