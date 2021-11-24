Уволенный из «Барселоны» тренер может возглавить «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» делал предложение экс-тренеру «Манчестер Сити»
Манчини отказал
24 ноября 13:10
Фото: AFP
«Манчестер Юнайтед» делал предложение главному тренеру сборной Италии Роберто Манчини.
Стороны контактировали на этой неделе. Правда, итальянец от этого предложения отказался, сообщает Bild.
Манчини ранее работал в «Манчестер Сити», с которым впервые за долгое время завоевал чемпионство. Также тренер сообщил руководству МЮ, что намерен сыграть с Италией на ЧМ-2022 и вывести ее на турнир в Катаре.
Италия сыграет в стыковых матчах.
МЮ продолжает поиски главного тренера. На данный момент функции и.о. исполняет Майкл Кэррик.
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