«Манчестер Юнайтед» делал предложение экс-тренеру «Манчестер Сити»

Манчини отказал

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«Манчестер Юнайтед» делал предложение главному тренеру сборной Италии Роберто Манчини.

Стороны контактировали на этой неделе. Правда, итальянец от этого предложения отказался, сообщает Bild.

Манчини ранее работал в «Манчестер Сити», с которым впервые за долгое время завоевал чемпионство. Также тренер сообщил руководству МЮ, что намерен сыграть с Италией на ЧМ-2022 и вывести ее на турнир в Катаре.

Италия сыграет в стыковых матчах.

МЮ продолжает поиски главного тренера. На данный момент функции и.о. исполняет Майкл Кэррик.