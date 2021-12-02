Бывшие подопечные Де Дзерби на 89-й минуте вырвали очки у лидирующего в Серии А «Наполи»
В матче 15-го тура Серии А «Сассуоло» на своем поле принимал «Наполи».
Первая половина встречи прошла без голов, зато уже во втором тайме гости в течении восьми минут повели в два мяча – забили Фабиан Руис и Дрис Мертенс.
На 71-й минуте Скамакка помог «черно-зеленым» сократить отставание, а за минуту до истечения основного времени Феррари вернул равенство на табло.
Бывшие подопечные Роберто Де Дзерби вовсе могли взять три очка во встрече, но забитый ими гол на 93-й минуте был отменен.
Также в добавленное время удаление получил тренер гостей Лучано Спаллетти.
Потеря неаполитанцами очков помогла «Интеру» и «Милану» вплотную приблизиться к ним в таблице Серии А.
Серия А, 15-й тур
«Сассуоло – «Наполи» 2:2
Голы: Скамакка, 71, Феррари, 89 – Руис, 51, Мертенс, 59.
«Сассуоло»: Консильи, Толян, Кирикеш, Феррари, Рожерио (Кирьякопулос, 61), Фраттези (Харруи, 77), Лопес, Траоре (Матеус Энрике, 61), Берарди, Скамакка, Распадори (Дефрель, 88).
«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали (Жезус, 80), Мариу Руй, Зелиньски, Лоботка, Фабиан Руис (Политано, 66), Лосано (Демме, 72), Инсинье (Элмаз, 46), Мертенс (Петанья, 66).
Предупреждения: Рожерио (25), Берарди (54), Политано (84), Матеус Энрике (86), Демме (88), Дефрель (90).
Комментарии 0