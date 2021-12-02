Бывшие подопечные Де Дзерби на 89-й минуте вырвали очки у лидирующего в Серии А «Наполи»

Отмененный в компенсированное время гол не дал «черно-зеленым» одержать победу

фото - Calciomercato

В матче 15-го тура Серии А «Сассуоло» на своем поле принимал «Наполи».

Первая половина встречи прошла без голов, зато уже во втором тайме гости в течении восьми минут повели в два мяча – забили Фабиан Руис и Дрис Мертенс.

На 71-й минуте Скамакка помог «черно-зеленым» сократить отставание, а за минуту до истечения основного времени Феррари вернул равенство на табло.

Бывшие подопечные Роберто Де Дзерби вовсе могли взять три очка во встрече, но забитый ими гол на 93-й минуте был отменен.

Также в добавленное время удаление получил тренер гостей Лучано Спаллетти.

Потеря неаполитанцами очков помогла «Интеру» и «Милану» вплотную приблизиться к ним в таблице Серии А.

Серия А, 15-й тур

«Сассуоло – «Наполи» 2:2

Голы: Скамакка, 71, Феррари, 89 – Руис, 51, Мертенс, 59.

«Сассуоло»: Консильи, Толян, Кирикеш, Феррари, Рожерио (Кирьякопулос, 61), Фраттези (Харруи, 77), Лопес, Траоре (Матеус Энрике, 61), Берарди, Скамакка, Распадори (Дефрель, 88).

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали (Жезус, 80), Мариу Руй, Зелиньски, Лоботка, Фабиан Руис (Политано, 66), Лосано (Демме, 72), Инсинье (Элмаз, 46), Мертенс (Петанья, 66).

Предупреждения: Рожерио (25), Берарди (54), Политано (84), Матеус Энрике (86), Демме (88), Дефрель (90).