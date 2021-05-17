Стало известно, сколько «Динамо» и «Шахтер» заработали за еврокубковый сезон 2020/21
Бывший ассистент Луческу: «В «Шахтере» легионеры сильнее, чем в «Динамо»
Лонго оценил уровень футболистов двух команд
17 мая 22:39
Диего Лонго / Фото: Динамо Киев от Шурика
Бывший ассистент Мирчи Луческу в «Динамо» Диего Лонго оценил уровень футболистов в киевском клубе и в «Шахтере». Его слова приводит Tuttomercato.
«Степаненко, Маркос Антонио, Майкон и Алан Патрик – действительно хорошие полузащитники. В защите у «Шахтере» играет опытный Николай Матвиенко, есть очень сильный правый защитник Додо.
«Шахтер очень силен, но пережил переходный сезон. У «Динамо» менее качественная, но очень сильная и сплоченная группа молодых украинцев. Легионеры, конечно, не на уровне «Шахтера», а скромные и неплохие».
Ранее стало известно, сколько «Шахтер» и «Динамо» заработали за еврокубковый сезон 2020/21.
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