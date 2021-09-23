Глебов назвал самых талантливых игроков Суперлиги
Бывший форвард «Барселоны» поступил на тренерские курсы в Киеве
Также среди слушателей есть и экс-защитник «Динамо»
Александр Глеб / Фото: Twitter
Бывший форвард «Барселоны» и «Арсенала» Александр Глеб поступил на тренерские курсы категории А, которые проходят в Киеве.
Также среди 17-ти слушателей есть экс-игроки Тарас Михалик, Александр Ковпак, Кирилл Ковальчук и Павел Ребенок.
Лицензия категории А позволяет стать главным тренером Первой лиги Украины. Стоимость обучения – 43 тысячи гривен.
Ранее сообщалось, что Михалик намерен возобновить профессиональную карьеру.
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