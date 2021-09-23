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Бывший форвард «Барселоны» поступил на тренерские курсы в Киеве

Также среди слушателей есть и экс-защитник «Динамо»
Футбол В Европе
17:14
Бывший форвард «Барселоны» поступил на тренерские курсы в Киеве
Александр Глеб / Фото: Twitter

Бывший форвард «Барселоны» и «Арсенала» Александр Глеб поступил на тренерские курсы категории А, которые проходят в Киеве.

Также среди 17-ти слушателей есть экс-игроки Тарас Михалик, Александр Ковпак, Кирилл Ковальчук и Павел Ребенок.

Лицензия категории А позволяет стать главным тренером Первой лиги Украины. Стоимость обучения – 43 тысячи гривен.

Ранее сообщалось, что Михалик намерен возобновить профессиональную карьеру.

Источник: meta-ratings.com.ua Петр Приходько
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