Чемпионат Франции. «Монако» – «Марсель». Онлайн трансляция
Бывший форвард сборной Франции начал тренерскую карьеру
Сиссе будет тренировать в «Марселе»
14:41
Фото: AFP
Бывший нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе начал тренерскую карьеру.
Он вошел в тренерский штаб французского «Марселя». За эту команду он выступал в бытность игрока.
Сиссе будет отвечать за подготовку нападающих молодежных команд.
За «Марсель» Сиссе выступал с 2006 по 2009-й годы. Также на его счету 41 матч за сборную Франции. С «Ливерпулем» он выиграл Лигу чемпионов-2005.
«Марсель» идет 5-м в чемпионате Франции.
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