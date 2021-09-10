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Бывший форвард сборной Франции начал тренерскую карьеру

Сиссе будет тренировать в «Марселе»
Футбол Лига 1 (Франция)
14:41
Бывший форвард сборной Франции начал тренерскую карьеру
Фото: AFP

Бывший нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе начал тренерскую карьеру.

Он вошел в тренерский штаб французского «Марселя». За эту команду он выступал в бытность игрока.

Сиссе будет отвечать за подготовку нападающих молодежных команд.

За «Марсель» Сиссе выступал с 2006 по 2009-й годы. Также на его счету 41 матч за сборную Франции. С «Ливерпулем» он выиграл Лигу чемпионов-2005.

«Марсель» идет 5-м в чемпионате Франции.

Андрей Усмонов
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