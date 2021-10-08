Бывший игрок сборной Украины: «Петраков в матче с Францией продемонстрировал свой потенциал»

Кабанов надеется, что во встречах с Финляндией и Боснией и Герцеговиной украинцы заработают 6 очков

Александр Петраков / Фото: УАФ

Экс-игрок сборной Украины Тарас Кабанов поделился мнением об игре сборной Украины, а также поделился ожиданиями от матчей национальной команды с Финляндией и Боснией и Герцеговины в предстоящих матчах квалификации к чемпионату мира-2022:

Как вы оцените работу наставника сборной Украины Александра Петракова в сентябрьских матчах?

Считаю, что тренер заслужил положительную оценку. У Петракова было мало времени для адаптации в новой роли, тем не менее, он, особенно в поединке с французами, продемонстрировал свой потенциал.

Назовите тройку лучших футболистов сине-желтых в поединках с Казахстаном и Францией.

Николай Шапаренко, Роман Яремчук и Андрей Пятов, хотя с казахстанцами он мог сыграть и надежнее.

Кто, наш взгляд, является главным конкурентом сборной Украины в борьбе за второе место в группе?

Сейчас ситуация такова, что каждый матч словно финальный. На сегодняшний день самыми опасными я считаю финнов. Вот почему важно добиться положительного результата в Хельсинки.

Сколько очков возьмет наша национальная команда в октябрьских матчах с финнами и боснийцами?

Я надеюсь, что шесть. Тем более, что поединок с балканцами состоится во Львове, где наша главная команда всегда добивалась нужного результата.

Напомним, Украина сыграет с Финляндией 9-го октября в отборе на ЧМ-2022. Онлайн трансляция матча Финляндия – Украина. Начало матча – 19:00 по киевскому времени.