Два ключевых игрока «Реала» вернутся в строй перед матчем с «Шахтером»
Бывший хавбек «Реала» и «Ливерпуля» стал играющим тренером
Турок не спешит вешать бутсы на гвоздь
Нури Шахин / фото - The Guardian
Экс-полузащитник «Реала», «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии» Нури Шахин сменил футбольное амплуа.
Хавбек стал играющим тренером «Антальяспора», сообщает официальный сайт турецкого клуба.
Футболист выступал за команду с лета прошлого года и после увольнения с тренерского мостика Эрсуна Янала принял предложение занять эту должность.
При экс-наставнике клуб ужасно стартовал в чемпионате, оказавшись на дне турнирной таблицы с 8-ю очками за 8 туров.
Напомним, лучший бомбардир украинской Второй лиги – играющий президент клуба.
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