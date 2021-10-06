Бывший хавбек «Реала» и «Ливерпуля» стал играющим тренером

Турок не спешит вешать бутсы на гвоздь

Нури Шахин / фото - The Guardian

Экс-полузащитник «Реала», «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии» Нури Шахин сменил футбольное амплуа.

Хавбек стал играющим тренером «Антальяспора», сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Футболист выступал за команду с лета прошлого года и после увольнения с тренерского мостика Эрсуна Янала принял предложение занять эту должность.

При экс-наставнике клуб ужасно стартовал в чемпионате, оказавшись на дне турнирной таблицы с 8-ю очками за 8 туров.

Напомним, лучший бомбардир украинской Второй лиги – играющий президент клуба.