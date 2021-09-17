Президент одного из клубов – лучший бомбардир Второй лиги

Играющий руководитель команды оформил хет-трик и возглавил список

Артур Загорулько / фото - football24

Зимой этого года 28-летний Артур Загорулько стал президентом винницкой «Нивы» из Второй лиги.

Экс-футболист «Шахтера» решил не ограничиваться административной должностью и помимо этого играет за свой клуб на позиции нападающего.

В матче восьмого тура Второй лиги против АФСК «Киев» Артур отметился хет-триком, который вывел его на первую строчку в списке бомбардиров турнира. На его счету 7 забитых мячей.

Загорулько является воспитанником «Шахтера», но так и не провел ни одного матча за первую команду. Форвард/президент успел поиграть за «Рух», «Олимпик», «Зарю», «Ильичевец» и «Ворсклу».

Напомним, 44-летний Шелаев дебютировал за клуб Второй лиги.