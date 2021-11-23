Бывший нападающий «Баварии» стал тренером в «Рейнджерс»

Макай вошел в новый штаб команды

Фото: The Telegraph

Бывший форвард «Баварии» и сборной Нидерландов Рой Макай будет тренировать «Рейнджерс».

Он вошел в штаб нового главного тренера Джованни ван Бронкхорста. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Очень рад сообщить, что присоединюсь к новому тренерскому штабу Рейнджерс. Благодарен за возможность и с нетерпением жду совместной работы с командой».

Ранее этот дуэт работал в «Фейеноорде», который они приводили к победе в чемпионате Нидерландов.

В отличии от ван Бронкхорста Макай не играл за «Рейнджерс» в качестве игрока. Лучшие свои годы кроме «Баварии» нападающий провел в испанском «Депортиво».