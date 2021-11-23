Ван Бронкхорст сменил Джеррарда в «Рейнджерс»
Бывший нападающий «Баварии» стал тренером в «Рейнджерс»
Макай вошел в новый штаб команды
Фото: The Telegraph
Бывший форвард «Баварии» и сборной Нидерландов Рой Макай будет тренировать «Рейнджерс».
Он вошел в штаб нового главного тренера Джованни ван Бронкхорста. Об этом он сообщил в своем Instagram.
«Очень рад сообщить, что присоединюсь к новому тренерскому штабу Рейнджерс. Благодарен за возможность и с нетерпением жду совместной работы с командой».
Ранее этот дуэт работал в «Фейеноорде», который они приводили к победе в чемпионате Нидерландов.
В отличии от ван Бронкхорста Макай не играл за «Рейнджерс» в качестве игрока. Лучшие свои годы кроме «Баварии» нападающий провел в испанском «Депортиво».
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