Бывший тренер сборной Испании Морено возглавил «Гранаду»

Он не тренировал более года

Фото: AS Monaco

Бывший тренер «Монако» и сборной Испании Роберт Морено нашел себе новый клуб.

Наставник возглавил «Гранаду», сообщает сайт клуба. Контракт рассчитан на два года.

Последним местом работы специалиста является «Монако», которое он покинул более года назад. Также он вывел Испанию на Евро-2020, но был уволен из команды после ссоры с Луисом Энрике.

«Гранада» в прошлом сезоне дошла до 1/4 финала Лиги Европы.