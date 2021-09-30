Бывший украинский арбитр лежит в коме после огнестрельного ранения

Пострадавший находится в тяжелом состоянии





Андрей Лисаковский

Бывший украинский арбитр и футболист Андрей Лисаковский находится в коме после того, как его подстрелил сосед матери. Об этом сообщил в Facebook Всеволод Непогодин.



На текущий момент известно, что Лисаковский пришел проведать мать и был подстрелен из ружья ее соседом.

После ранения Лисаковский был введен в кому, и у него удалили селезенку, провели операцию на сердце, плевральной полости, легком и кишечнике.

Как профессиональный футболист Лисаковский сыграл 3 матча за «Николаев». В качестве арбитра игрок отсудил один матч УПЛ.