Бывший вице-президент «Милана» назвал причину, по которой Шевченко стал первоклассным тренером
Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани прокомментировал назначение Андрей Шевченко главным тренером «Дженоа»:
«Мы потратили много денег на покупку Андрея, но оно того стоило. Я помню, как мы с Арьедо Брайдой (бывший генеральный менеджер «Милана» – прим.) ездили к нему в Киев на матч Лиги чемпионов против «Панатинаикоса». Это было 25 ноября 1998 года, было очень холодно. Я вернулся в отель и спал в моем пальто.
Помимо Гуннара Нордаля, исторического нападающего 1950-х годов, Шева – лучший бомбардир «Милана», замечательный игрок. Среди многих я хочу вспомнить его гол в полуфинале ЛЧ против «Интера» в самый славный год.
Я всегда любил его, как Брайда, как и Берлускони. Я всячески пытался отговорить его от перехода в «Челси», но безуспешно. Шева – это история «Милана», но теперь он пришел в старейший клуб Италии. Желаю ему удачи. Он стал первоклассным тренером, потому что дотошный и точный. С помощью мудрого Тассотти он также преуспеет и в Италии».
Украинец защищал цвета «россонери» с 1999-го по 2006-й год. После трехлетнего вояжа в «Челси» нападающий вернулся в итальянский клуб еще один сезон.
Напомним, у Шевченко было предложение возглавить топ-клуб Бундеслиги.
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