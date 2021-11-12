Бывший вице-президент «Милана» назвал причину, по которой Шевченко стал первоклассным тренером

Андрей Шевченко / фото - Eurosport

Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани прокомментировал назначение Андрей Шевченко главным тренером «Дженоа»:

Помимо Гуннара Нордаля, исторического нападающего 1950-х годов, Шева – лучший бомбардир «Милана», замечательный игрок. Среди многих я хочу вспомнить его гол в полуфинале ЛЧ против «Интера» в самый славный год.

Я всегда любил его, как Брайда, как и Берлускони. Я всячески пытался отговорить его от перехода в «Челси», но безуспешно. Шева – это история «Милана», но теперь он пришел в старейший клуб Италии. Желаю ему удачи. Он стал первоклассным тренером, потому что дотошный и точный. С помощью мудрого Тассотти он также преуспеет и в Италии».