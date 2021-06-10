Агент форварда «Аякса» подтвердил переговоры с «Шахтером»
CAS сократил дисквалификацию голкипера «Аякса»
Камерунец сможет вернуться на поле в ноябре
Андре Онана / Фото: readfootball.com
Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию вратаря «Аякса» Андре Онана, сообщает AP.
Срок отстранения камерунца за употребления фуросемида теперь составляет 9 месяцев вместо года и закончится 3 ноября.
1 19-месячная дисквалификация соответствует допущенной небрежности. Но запрос о полной отмене дисквалификации не был удовлетворен. 2
Напомним, что Онана может переехать в «Арсенал».
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