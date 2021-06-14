Чехия с Шиком обыграла Шотландию на Евро-2020

Форвард забил два красивых мяча

Фото: twitter.com/EURO2020

Сборная Чехии в матче группы D на Евро-2020 обыграла в Глазго Шотландию.

Дубль в матче оформил Патрик Шик. Вначале он забил под конец первого тайма, выиграв борьбу на втором этаже и пробив головой точно в угол.

А во втором тайме он забил почти с центра поля, увидев, что голкипер Шотландии далеко вышел из ворот. Мог Патрик сделать и хет-трик, но свой последний момент упустил.

Шотландцы старались вернуться в игру, но не смогли даже отыграть один мяч.

Чехия и Англия лидеры группы.

Евро-2020. Группа D:

Шотландия – Чехия 0:2

Голы: Шик, 42, 52

Шотландия: Маршалл, Робертсон, Хендри (Макгрегор, 67), Купер, О’Доннелл (Форрест, 79), Макгинн, Армстронг (Фрэйзер, 67), Кристи (Адамс, 46), Мактомини, Хэнли, Дайкс (Нисбет, 79).

Чехия: Вацлик, Калас, Цоуфал, Боржил, Челюстка, Дарида (Шевчик, 87), Янкто (Гложек, 72), Соучек, Масопуст (Выдра, 72), Крал (Голеш, 67), Шик (Крменчик, 87).