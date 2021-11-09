«Челси» намерен досрочно вернуть Сауля в «Атлетико», но такого пункта в договоре нет

Тухеля не устраивает игра испанца

Сауль Ньигес / Фото: ВВС

Полузащитник «Челси» Сауль Ньигес может вернуться в «Атлетико», сообщает Marca.



По информации источника, желание вернуть хавбека есть у главного тренера «Челси» Томаса Тухеля, который не видит в нем перспективы.

Сауль пребывает в «Челси» в аренде, которая заканчивается в июне 2022-го года, но до этого срока в пункте контракта Сауля нет опции о досрочном возвращении игрока в Мадрид.

В нынешнем сезоне Сауль провел за «Челси» 5 матчей, но не отметился результативными действиями. В турнирной таблице АПЛ «Челси» лидирует.