«Челси» нанес «Тоттенхэму» первое поражение в АПЛ при Конте
В матче 23-го тура АПЛ «Челси» в Лондоне принимал «Тоттенхэм».
В самом начале второго тайма Зиеш точным ударом в «девятку» открыл счет.
Преимущество «синих» развил Тьяго Силва, отличившись после удара головой.
«Аристократы» нанесли «шпорам» первое поражение в АПЛ при Антонио Конте. До этого «Тоттенхэм» не проигрывал 9 матчей с итальянцем во главе.
Турнирная таблица АПЛ.
АПЛ, 23-й тур
«Челси» – «Тоттенхэм» 2:0
Голы: Зиеш, 47, Силва, 55.
«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Сарр, Зиеш, Ковачич, Жоржиньо (Канте, 73), Маунт, Лукаку, Хадсон-Одои (Алонсо, 87).
«Тоттенхэм»: Льорис, Доэрти, Танганга (Скипп, 57), Дайер, Санчес, Дэвис, Сессеньон (Лукас Моура, 56), Хейбьерг, Уинкс (Хиль, 89), Кейн, Бергвейн.
Предупреждения: Тиаго Силва (24), Танганга (37), Жоржиньо (42).
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