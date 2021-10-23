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«Челси» - «Норвич»: прогноз на матч чемпионата Англии

Хватит ли улучшений формы «Норвича» что бы дать отпор «Челси»?
Футбол Прогнозы
10:36
«Челси» - «Норвич»: прогноз на матч чемпионата Англии Прогноз

Предматчевые факты о командах:

  • «Челси» выиграли шесть из восьми матчей Премьер-лиги в этом сезоне, пять раз выиграв в сухую.
  • «Норвич» не выигрывают в восемнадцати матчах высшего дивизиона подряд, проиграв в шестнадцати из них.
  • «Норвич» не забили ни в одном из своих выездных матчей в этом сезоне.

Томас Тучел получил удар в середине недели, когда и Ромелу Лукаку, и Тимо Вернер были вынуждены покинуть поле боя в первом тайме против «Мальмё», но даже без признанного нападающего «Челси» должно быть более чем достаточно, чтобы обойти «Норвич» в субботу.

«Синие» уже играли с «Мальмё» со счетом 2:0 до того, как у них начались проблемы с травмами, но после замен они забили еще два и сделали три победы подряд во всех соревнованиях. Они отправляются в уик-энд, занимая первое место в Премьер-лиги с отрывом одно очко, но у них есть шанс увеличить это преимущество перед поездкой на Ливерпульский Олд Траффорд в воскресенье.

«Норвич» продемонстрировали признаки улучшения за последние несколько недель, но тот факт, что последовательные безголевые ничьи рассматриваются как улучшение, только подчеркивает факт того насколько плохими они были до этого.

«Канарские острова» по-прежнему набрали всего два очка и два гола в семи матчах Премьер-лиги, и им еще предстоит забить на выезде в этом сезоне. Сейчас они без побед в 18 матчах Премьер-лиги подряд и проиграли 16 из них, так что перспективы у подопечных Даниэля Фарке неутешительны.

Даже без известных нападающих «Челси» не будут слишком обеспокоены. В этом сезоне они выиграли шесть из восьми матчей в чемпионате, и пять из них были в сухую.

Тем временем «Норвич» не смогли забить в десяти из своих последних 11 выездных матчей на высшем уровне, поэтому ставка на сухую победу «Челси» выглядит очень привлекательной. В этом сезоне «синие» забивали в среднем по два гола за игру в чемпионате, а «Норвич» пропускал с таким же процентом, так что наш прогноз на финальный счет 2:0.

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