Клопп – о ничьей с «Челси»: «Все было хорошо, не считая результата»
«Челси» отдал полузащитника в аренду в клуб Чемпионшипа
Дринкуотер не нужен Тухелю
15:04
Дэнни Дринкуотер / Фото: пресс-служба Рединга
Хавбек «Челси» Данни Дринкуотер перебрался в «Рединг», сообщает пресс-служба нового клуба игрока.
it in, Royals!— Reading FC (@ReadingFC) August 30, 2021
That makes it new men! #DannyKickIt | #Royals150 pic.twitter.com/hv1nzXiDuG
Дринкуотер перебрался в «Рединг» на правах аренды, которая рассчитана на один сезон.
31-летний Дринкуотер принадлежит «Челси» с 2017-го года, но уже в четвертый раз отправляется в аренду.
Комментарии 0