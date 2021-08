«Челси» отдал полузащитника в аренду в клуб Чемпионшипа

Дэнни Дринкуотер / Фото: пресс-служба Рединга

Хавбек «Челси» Данни Дринкуотер перебрался в «Рединг», сообщает пресс-служба нового клуба игрока.

