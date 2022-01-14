«Челси» отказал «Ювентусу» в аренде английского хавбека

Тухель рассчитывает на Лофтуса-Чика

Фото: Sky Sports

«Челси» не отпустил в «Ювентус» полузащитника Рубена Лофтуса-Чика.

Итальянцы хотели арендовать игрока с правом выкупа, но получили отказ, сообщает Football-Italia. «Синие» рассчитывают на футболиста в этом сезоне.

«Ювентусу» придется искать другие варианты. Туринцы ищут замену Артуру, который хочет уйти в «Арсенал».

Лофтус-Чик был не против отправиться в Италию. На его счету в этом сезоне 12 матчей, сделав два ассиста.