«Ювентус» готов отпустить Артура в «Арсенал», но при одном условии
«Челси» отказал «Ювентусу» в аренде английского хавбека
Тухель рассчитывает на Лофтуса-Чика
14 января 21:09
Фото: Sky Sports
«Челси» не отпустил в «Ювентус» полузащитника Рубена Лофтуса-Чика.
Итальянцы хотели арендовать игрока с правом выкупа, но получили отказ, сообщает Football-Italia. «Синие» рассчитывают на футболиста в этом сезоне.
«Ювентусу» придется искать другие варианты. Туринцы ищут замену Артуру, который хочет уйти в «Арсенал».
Лофтус-Чик был не против отправиться в Италию. На его счету в этом сезоне 12 матчей, сделав два ассиста.
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