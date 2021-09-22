«Челси» планирует продлить контракт с тремя лидерами

Лондонцы готовят новые контракты

Фото: Sky Sports

«Челси» готовит новые контракты для трех лидеров команды.

Речь идет о полузащитниках Ноголо Канте, Мэйсоне Маунте и Жоржиньо. Их хотят сохранить в команде, сообщает Evening Standard.

Эти игроки – следующие в очереди. Сообщается, что лондонцы договорились о новых контрактах с защитниками Андреасом Кристенсеном и Антонио Рюдигером. О новых контрактах с ними будет объявлен о ближайшее время.

«Челси» – один из лидеров АПЛ в этом сезоне.