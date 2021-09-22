Тухель – о полузащитнике «Челси»: «Он обладает уникальной способностью менять ход встречи»
«Челси» планирует продлить контракт с тремя лидерами
Лондонцы готовят новые контракты
12:10
Фото: Sky Sports
«Челси» готовит новые контракты для трех лидеров команды.
Речь идет о полузащитниках Ноголо Канте, Мэйсоне Маунте и Жоржиньо. Их хотят сохранить в команде, сообщает Evening Standard.
Эти игроки – следующие в очереди. Сообщается, что лондонцы договорились о новых контрактах с защитниками Андреасом Кристенсеном и Антонио Рюдигером. О новых контрактах с ними будет объявлен о ближайшее время.
«Челси» – один из лидеров АПЛ в этом сезоне.
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