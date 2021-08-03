«Интер» непреклонен. «Челси» добавил к предложению по Лукаку топового защитника
«Челси» предложил за Лукаку 100 миллионов евро и защитника
Но снова получил отказ
3 августа 16:50
Ромелу Лукаку / Фото: Eurosport
«Челси» продолжает попытки приобрести форварда «Интера» Ромелу Лукаку, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
По информации источника, «Челси» предложил за Лукаку 100 миллионов евро и защитника Маркоса Алонсо. Но «Интер» снова отказал лондонскому клубу.
Ранее сообщалось, что «Челси» предлагал за Лукаку 130 миллионов евро.
Тем не менее, в «Интере» заявили, что Лукаку не продается.
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