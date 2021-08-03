«Челси» предложил за Лукаку 100 миллионов евро и защитника

Но снова получил отказ

Ромелу Лукаку / Фото: Eurosport

«Челси» продолжает попытки приобрести форварда «Интера» Ромелу Лукаку, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По информации источника, «Челси» предложил за Лукаку 100 миллионов евро и защитника Маркоса Алонсо. Но «Интер» снова отказал лондонскому клубу.

Ранее сообщалось, что «Челси» предлагал за Лукаку 130 миллионов евро.

Тем не менее, в «Интере» заявили, что Лукаку не продается.