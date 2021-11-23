«Челси» разгромил «Ювентус» на «Стэмфорд Бридж»

Команда Тухеля забила 4 безответных мяча «бьянконери»

Фото: Getty Images

В матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Челси» принимал «Ювентус».

Хозяева на правах фаворита встречи начали активнее. Что и вылилось в забитый мяч. Защитник «синих» Натаниэль Чалоба открыл счет на 25-й минуте.

А в начале 2-го тайма Рис Джеймс развил успех «синих», мощно пробив в дальний угол ворот Щенсны.

Через несколько минут Хадсон-Одои довел счет до разгромного.

Последний мяч «Челси» в этом матче на последних секундах забил Тимо Вернер.

«Челси» разбил «Ювентус» и вышел на 1-е место в своей группе Лиги чемпионов. Теперь у «синих» и у команды Аллегри по 12 очков, но «Челси» выше за счет личных встреч. Но впереди последний тур, который решит, кто в итоге выйдет из группы с 1-го места.

Лига чемпионов, 5-й тур

«Челси» – «Ювентус» 4:0

Голы: Чалоба, 25, Джеймс, 55, Хадсон-Одои, 58, Вернер, 90+5

«Челси»: Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба, Чилуэлл (Аспиликуэта, 71), Жоржиньо, Канте (Лофтус-Чик, 37), Зиеш, Пулишич (Вернер, 72), Хадсон-Одои.

«Ювентус»: Шченсны, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Маккенни, Рабьо, Локателли (Артур, 67), Бентанкур (Дибала, 59), Куадрадо, Мората (Кин, 67), Кьеза.

Предупреждение: Куадрадо (23).