Защитник «Челси» забил в четвертом матче подряд
«Челси» смирился с уходом лидера обороны следующим летом и ищет ему замену
«Аристократы» нацелились на защитника «Баварии»
23 октября 23:17
Антонио Рюдигер / фото - Chelsea FC
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер до сих пор не продлил истекающий следующим летом контракт с клубом.
Все идет к тому, что в 2022-м году немец покинет Лондон и в команде уже готовятся к поиску замены.
Как сообщает todofichajes, «синие» рассматривают ему на замену защитника «Баварии» Николаса Зюле.
Контракт немца с мюнхенцами также истекает следующим летом.
Рюдигером интересуется ряд европейских клубов, включая «Баварию», «Реал», «Манчестер Сити» и «Барселону».
Напомним, окружение защитника посчитало первое предложение «Челси» Антонио неуважительным.
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