«Челси» смирился с уходом лидера обороны следующим летом и ищет ему замену

«Аристократы» нацелились на защитника «Баварии»

Антонио Рюдигер / фото - Chelsea FC

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер до сих пор не продлил истекающий следующим летом контракт с клубом.

Все идет к тому, что в 2022-м году немец покинет Лондон и в команде уже готовятся к поиску замены.

Как сообщает todofichajes, «синие» рассматривают ему на замену защитника «Баварии» Николаса Зюле.

Контракт немца с мюнхенцами также истекает следующим летом.

Рюдигером интересуется ряд европейских клубов, включая «Баварию», «Реал», «Манчестер Сити» и «Барселону».

Напомним, окружение защитника посчитало первое предложение «Челси» Антонио неуважительным.