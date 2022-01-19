«Челси» вновь не выиграл в матче АПЛ, упустив победу над «Брайтоном»

Команды забили по мячу

Фото: Brighton

«Челси» в матче 24 тура АПЛ на выезде сыграл вничью с «Брайтоном».

Хозяева старались ничем не уступать более именинному сопернику, и им это удалось. Правда, гости открыли счет благодаря голу Зиеша, но уже в середине второго тайма Уэбстер отыграл пропущенный мяч.

Победителя команды так и не выявили. «Челси» уступает «Ман Сити» 12 очков и идет 3-м в таблице.

АПЛ. 24-й тур:

«Брайтон» – «Челси» 1:1

Голы: Уэбстер, 60 – Зиеш, 28

«Брайтон»: Санчес — Кукурелья, Берн, Уэбстер, Велтман — Уэлбек (Троссард, 62), Альсате, Мак Аллистер, Гросс (Мопе, 62), Лэмпти (Марш, 77) — Модер

«Челси»: Аррисабалага — Алонсо, Рюдигер, Тиаго Силва, Аспиликуэта — Жоржиньо (Вернер, 80), Канте, Маунт, Зиех (Ковачич, 80), Хадсон-Одои — Лукаку (Хаверц, 80)