«Челси» благодаря дублю Пулишича разгромил «Кристал Пэлас»
«Челси» желает распрощаться с Пулишичем
Лондонский клуб может продать игрока в зимнее трансферное окно
26 ноября 12:22
Кристиан Пулишич / Фото - vbetnews.comХавбек «Челси» Кристиан Пулишич может сменить клубную прописку. Об этом сообщает goal.com.
Лондонский клуб намерен продать игрока сборной США в зимнее трансферное окно. У 23-летнего американца есть несколько предложений, одно из которых от «Барселоны». Однако «сине-гранатовые» не могут заплатить «Челси» запрашиваемую сумму. Аристократы намерены выручить с продажи Пулишича около 50 млн евро.
В текущем сезоне Пулишич сыграл 6 матчей за «Челси», записав в свой актив 2 гола.
Ранее сообщалось, что «Челси» намерен провести один из самых дорогих трансферов в истории, предложив за игрока сборной Италии 100 миллионов евро.
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