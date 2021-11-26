Кьеза рассказал, что Аллегри требовал от команды перед матчем с «Челси»
«Челси» готов провернуть один из самых дорогих трансферов в истории футбола
Лондонский клуб намерен потратить космическую сумму на приобретение форварда «Ювентуса»
26 ноября 08:58
Федерико Кьеза / Фото - blackwhitereadalloverФорвард «Ювентуса» Федерико Кьеза заинтересовал лондонский «Челси». Об этом сообщает Calciomercato.
«Аристократы» намерены провести один из самых дорогих трансферов в истории, предложив за игрока сборной Италии 100 миллионов евро. Но прежде «Челси» планирует продать хавбека Кристиана Пулишича за 50 миллионов евро.
При этом сам Кьеза не планирует покидать «Ювентус». В последних интервью он подтверждает, что хочет продолжить выступления за туринский клуб.
В текущем сезоне 24-летний нападающий сыграл за «Ювентус» 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и оформил три ассиста.
Накануне «Челси» разгромил «Ювентус» в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
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