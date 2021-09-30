Чемпион Франции из-за двух пенальти уступил австрийскому «Ред Буллу»

«Севилья» с «Вольфсбургом» поделили очки

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В матче второго тура группового этапа ЛЧ «Ред Булл Зальцбург» на своем поле принимал действующих чемпионов Франции – «Лилль».

Хозяева забили оба своих гола с пенальти. Оба удара с точки уверенно реализовал Адейеми. Австрийцы уже пять раз исполняли 11-метровый удар в двух первых турах ЛЧ.

«Доги» ответили голом Бурака Йылмаза, но большего они добиться в том матче не смогли.

Победа помогла клубу из Зальцбурга возглавить свою группу.

Групповой этап ЛЧ, группа G

«РБ Зальцбург» – «Лилль» 2:1

Голы: Адейеми, 35 (пенальти), 53 (пенальти) – Йылмаз, 62.

«РБ Зальцбург»: Кен, Кристенсен, Онгене, Вебер, Ульмер, Ааронсон, Зайвальд, Камара, Сучич (Капальдо, 70), Адейеми (Адаму, 75), Окафор (Шешко, 62).

«Лилль»: Грбич, Тиагу Джало, Фонте, Ботман, Гудмундссон (Рейнилду, 84), Веа (Бамба, 60), Андре, Шека (Онана, 60), Гомес (Иконе, 60), Дэвид (Лихаджи, 84), Йылмаз.

Предупреждения: Ботман (30), Шека (45), Йылмаз (51), Адейеми (54), Фонте (66), Бамба (89), Капальдо (90).

«Вольфсбург» – «Севилья» 1:1

Голы: Штеффен, 48 – Ракитич, 87 (пенальти).

«Вольфсбург»: Кастельс, Мбабу (Нмеча, 62), Лакруа, Борнаув, Руссийон, Лукебакио, Баку, Штеффен (Вальдшмидт, 74), Гилавоги, Арнольд, Вегорст (Герхардт, 90).

«Севилья»: Буну, Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья (Рекик, 46), Сусо (Ламела, 52), Гомес, Окампос (Мунир, 74), Фернандо, Жордан (Иван Ромеро, 70), Рафа Мир (Ракитич, 53).

Предупреждения: Лакруа (1), Штеффен (16), Сусо (24), Рафа Мир (45), Мбабу (50), Гилавоги (79), Рекик (82), Вегорст (85), Руссийон (90).