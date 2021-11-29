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Чемпионат Англии. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция

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Футбол Премьер-Лига (Англия)
00:24
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
Фото: Ман Сити

1 декабря в рамках 14 тура АПЛ «Астон Вилла» дома принимает «Манчестер Сити» украинца Александра Зинченко.

После 13 туров «Астон Вилла» на 13-й позиции. «Манчестер Сити» на одно очко отстает от идущего первым «Челси».

«Астон Вилла» после прихода на тренерскую скамью Стивена Джеррарда выиграла матчи у «Брайтона» и «Кристал Пэлэс». «Манчестер Сити» в 13-м туре обыграл «Вест Хэм».

Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 22:15.

Карен Агабекян
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