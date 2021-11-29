Даже не Стерлинг. Вингер «Манчестер Сити» договорился с «Барселоной» о трансфере
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
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00:24
Фото: Ман Сити
1 декабря в рамках 14 тура АПЛ «Астон Вилла» дома принимает «Манчестер Сити» украинца Александра Зинченко.
После 13 туров «Астон Вилла» на 13-й позиции. «Манчестер Сити» на одно очко отстает от идущего первым «Челси».
«Астон Вилла» после прихода на тренерскую скамью Стивена Джеррарда выиграла матчи у «Брайтона» и «Кристал Пэлэс». «Манчестер Сити» в 13-м туре обыграл «Вест Хэм».
Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 22:15.
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