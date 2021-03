Чемпионат Англии. «Челси» обыграл «Эвертон». Как это было

АПЛ. 27-й тур:

«Челси» – «Эвертон» 2:0

Голы: Годфри, 31 (АГ), Жоржиньо, 65 (пен.)

На этом все! "Челси" уверенно обыграл "Эвертон" и уже в зоне Лиги чемпионов. Благодарим, что были с нами.

90+4" Удар Маунта уверенно отбил Пикфорд.

90+1" Пулишич заменил Вернера.

90" Дэвис получил желтую карточку.

88" Удар Бернарда вышел очень неточным.

86" Вновь не забил Вернер, а на добивании Канте не переиграл Пикфорда!

82" Вернер! Мог делать счет разгромным, но пробил прямо в Пикфорда.

81" Доигрывает матч "Челси", уверенно справляясь с атаками соперника.

80" Канте заменил Ковачича.

76" Очень неудачный удар от Маунта.

75" Андре Гомеша заменил Бернард.

74" Надежно сыграл "Челси" после углового от "Эвертона".

71" Кинг заменил Сигурдссона.

66" Маунт заменил Хадсона-Одои.

65" Гоооол! 2:0! Жоржиньо обыграл Пикфорда.

64" Пенальти! Пикфорд сбил Хавертца и получил желтую карточку.

60" Теперь удар от Хадсона-Одои - Пикфорд вытащил мяч из-под перекладины.

58" Джеймс плотно пробил, но рядом со штангой мяч прошел.

57" Ришарлисон получил момент, но не смог попасть в створ ворот!

56" Дэаис заменил Ивоби.

53" Хавертц забил второй мяч, но рефери отменил гол из-за игры рукой.

51" Хороший удар от Алонсо со штрафного, но Пикфорд вытащил мяч с девятки.

50" Динь получил желтую карточку.

Возобновилась встреча!

Перерыв.

41" Алонсо!! Мог забивать второй мяч "Челси", но Пикофрд великолепно вытащил мяч с нижнего угла.

38" Ришарлисон мог выходить один на один, но бразильцу не дал пройти Кристенсен.

31" Гоооооооооооол! "Челси" впереди! Прострел от Алонсо и Хавертц с помощью Ходфри забил в ворота Пикфорда.

29" Динь пробил со штрафного, но попал в стенку.

22" Хавертц ворвался в штрафную, но навес его перехватил Пикфорд.

17" Холгейт получил желтую карточку.

16" Жоржиньо! Пробил с лета, но чуть не попал в нижний угол.

15" Джеймс сам прошел по правому флангу, но его удар был заблокирован.

13" Теперь Сигурдссон сфолил в атаке.

8" Хадсон-Одои попал в офсайд.

3" Алонсо нарушил правила в атаке.

Игра началась!

Матч обслужит Дэвид Кут.

Составы команд:

