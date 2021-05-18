«Челси» в родных стенах переиграл «Лестер». Как это было

Команда Тухеля вышла на 3-е место в таблице АПЛ

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АПЛ, 37-й тур

«Челси» – «Лестер» 2:1

Голы: Рюдигер, 47, Жоржиньо, 67, пен - Ихеаначо, 77

Матч завершен! «Челси» все же вырывает победу у «Лестера» и поднимается на 3-е место в турнирной таблице АПЛ. До новых встреч!

90+1" Классный шанс у «Лестера» сравнять счет, но удар Переса пролетел над перекладиной! Но было близко к голу.

90" 5 минут арбитр добавил к основному времени второго тайма.

85" Прижимается «Челси» к своим воротам в последние минуты. «Лестер хочет добыть ничью и играет напористо.

82" Отличный сэйв от Менди после удара Ихеаначо! Сильно пробивал форвард «Лестера», но кипер «Челси» не сплоховал!

80" Вернер получил мяч в хорошей позиции, но не слишком удачно пробил, мяч прошел рядом с штангой.

77" ГООООООЛЛЛ!!!! «Лестер» сокращает отставание в счете! Это Ихеаначо подобрал мяч после ошибки защитников хозяев поля и хлестко пробил в дальний угол!

76" Опасный момент у «Лестера»! Пробивал Ихеаначо, но мяч прошел немного мимо дальней штанги.

67" У «Лестера» замена: Перрейра выходит вместо Олбрайтона.

67" ГОООООООЛЛЛЛ!! Забивает Жоржиньо! Счет становится 2:0 в пользу «Челси»! Хландокровно реализовал приговор полузащитник хозяев поля!

66" Пенальти в ворота «Лестера»!

64" Хороший удар от Тимо Вернера, но Шмейхель намертво забрал мяч, который летел в створ его ворот.

63" Олбрайтон отдавал опасную передачу в штрафную «Челси», но защитники на чеку.

60" У «Лестера» замена: Ихеаначо выходит вместо Мэддисона.

54" Все же Маунт поднялся и продолжит играть после медицинской помощи.

52" Травмировался Маунт и пока не может вингер продолжить игру, лежит на газоне.

50" Прострел от Аспиликуэты был опасным, но защитники «Лестера» разрядили ситуацию.

47" ГОООООООЛЛЛЛ!! Хозяева поля выходят вперед! Рюдигер классно принял мяч в штрафной гостей после углового и переправил его в ворота Шмейхеля!

Второй тайм начался!

Первый тайм завершен! Отдыхаем.

44" Хороший дальний удар от Маунта, но снова выше перекладины.

41" Штрафной для «Лестера», но Варди плохо исполнил стандарт.

38" Отличный прием от Маунта, но плохо пробил вингер «Челси», сильно выше ворот.

35" Забивает Тимо Вернер, но снова его гол отменили из-за игры рукой у форварда.

32" Желтая карточка для Переса из «Лестера».

28" Отличный удар от Маунта, но мяч прошел чуть выше перекладины.

26" Хорошо пробивал головой Варди, но чуть выше ворот.

21" Забивает «Челси», но гол Вернера арбитр отменил из-за офсайда.

17" Успокоилась игра в последние минуты, «Челси» уже не форсирует события.

14" Дин не дал желтую карточку Пулишичу за грубую игру, а должен был бы.

10" Хороший шанс был у «Челси» забить с углового, но защитники «Лестера» вынесли мяч.

9" Очень опасный удар от Канте, но Шмейхель спасает «Лестер»!

4" Первый опасный момент у ворот «Лестера»! Чилуэлл опасно пробивал с хорошей позиции, но мяч прошел в нескольких сантиметрах от штанги!

3" «Челси» очень активен с первых минут, еще и фанаты гонят свою команду вперед.

Матч начался!

Стартовые составы команд:

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Джеймс, Тиаго Силва, Чилуэлл, Пулишич, Канте, Маунт, Жоржиньо, Рюдигер, Вернер.

«Лестер»: Шмейхель, Фофана, Томас, Сеюнджю, Кастань, Ндиди, Тилеманс, Мэддисон, Олбрайтон, Перес, Варди.

Добрый вечер, дорогие друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция центрального матча 37-го тура АПЛ между «Челси» и «Лестером»!

Во вторник, 18-го апреля, «Челси» примет «Лестер» в 37-м туре чемпионата Англии.

Текстовая трансляция матча «Челси» – «Лестер» будет проведена на XSPORT.ua. Начало – в 22:15.