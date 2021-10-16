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Чемпионат Англии. «Лестер» обыграл «Манчестер Юнайтед». Как это было

Все главные события матча на XSPORT.ua

Футбол Премьер-Лига (Англия)
16 октября 18:50
Чемпионат Англии. «Лестер» обыграл «Манчестер Юнайтед». Как это было
Фото: twitter.com/ManUtd

«Лестер» – «Манчестер Юнайтед» 4:2

Голы: Тилеманс, 31, Сеюнджю, 78, Варди, 83 Дака, 91 – Гринвуд, 19, Рэшфорд, 82

95" Конец матча!

95" Мактомини с 20 метров пробил туда, где стоял Шмейхель.

91" Гол! Тилеманс со штрафного подал во вратарскую, где Дака на дальней штанге подставил ногу.

90" +5 минут.

88" Замена у «Лестера». Вестергорд вместо Эванса.

84" Желтая карточка у МЮ. Ван-Бассака.

83" Голллл!!! Варди! Перес отпасовал в центр штрафной, где свободно стоящий Варди ударом в касание забил мяч в дальнюю девятку.

82" Гол! МЮ! Рэшфорд! «Лестер» ошибся с созданием офсайда и Рэшфорд вышел один на один с вратарем и пробил под перекладину.

80" Замена у МЮ. Лингард вместо Гринвуда.

80" Замена у МЮ. Мактомини вместо Матича.

78" Гол! «Лестер»! После углового Де Хеа несколько раз спас команду после ударов соперника, после чего на добивании Сеюнджю затолкал мяч в ворота.

78" Дака опасно пробивал с угла вратарской – угловой.

77" Замена у «Лестера». Дака вместо Ихеаначо.

77" «Манчестер Юнайтед» убегал в контратаку, где Погба отдал на линию штрафной на Роналду, удар которого Шмейхель отбил на угловой.

75 Тилеманс из-за пределов штрафной пробивал в дальний угол, где Де Хеа отбил мяч в штангу своих ворот, после чего мяч полетел на угловой.

73" Замена у «Лестера». Перес вместо Мэддисона.

69" Рэшфорд организовал момент для Фернандеша, который не попал по воротам.

66" Замена у МЮ. Рэшфорд вместо Санчо.

65" Гринвуд пробил с линии вратарской, но Шмейхель спас «Лестер».

61" Уан-Биссака убежал в контратаку и сделал навес, который перехватил Шмейхель.

55" Матич пальнул с 30 метров – чуть выше ворот.

52" Желтая карточка у «Манчестер Юнайтед». Линделеф.

50" Гринвуд издали пробил намного выше ворот.

46" Ихеаначо вошел в штрафную и с отличной позиции пробил в руки Де Хеа.

46" Начался второй тайм!

45+3" Конец первого тайма.

45" +3 минуты.

44" У Тилеманса не прошел навес на дальнюю штангу на Варди, а могло же быть опасно, поскольку защитники МЮ часто кого-то забывают на дальней штанге.

40" Тилеманс отдал на Ихеаначо, который развернулся перед штрафной и промахнулся.

31" Гол! «Лестер». После ошибки Магуайра Перейра с правого фланга отдал на линию штрафной на Тилеманса, который оформил гол, даже, более красивый чем у Гринвуда.


28" Роналду пробил по воротам с 10 метров, где Шмейхель спас команду.

27" «Лестер» чудом не забил. Перейра опасно простреливал, но Варди не успел на дальней штанге коснуться мяча, чтобы нескольких сантиметров вогнать его в ворота.

19" Гол-красавец! Гринвуд сместился с правого фланга в центр и из-за пределов штрафной мощно пробил в дальний угол ворот без шансов для Шмейхеля.


17" Фернандеш с углового подал по во вратарскую, где Погба неточно пробил головой.

13" Шмейхель выручил команду после опасного удара Гринвуда.

10" «Лестер» пока контролирует ход матча и создает моменты.

9" У Мэддисона была отличная возможность для прострела, но он ее не использовав, отдав мяч сопернику.

6" Тилеманс неудачно прострелил вдоль ворот гостей. Больше впечатлило начало атаки, когда Ихеаначо промчался сквозь защиту МЮ на левом фланге.

4" Санчо пасовал в штрафную на Роналду, которого опередил Шмейхель.


1" Матч начался!

Многое будет зависеть от этого дуэта.


Стартовые составы:

«Лестер»: Шмейхель, Амарти, Эванс, Сеюнджю, Перейра, Тилеманс, Сумаре, Кастань, Мэддисон, Ихеаначо, Варди.

Запасные: Барнс, Бертранд, Вестергорд, Дака, Лукман, Олбрайтон, Перес, Уорд, Чоудхери.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Погба, Матич, Гринвуд, Фернандеш, Санчо, Роналду

Запасные: Байи, Ван де Бек, Далот, Лингард, Мактоминей, Мата, Рашфорд, Теллес, Хендерсон

" Здравствуйте, уважаемые читатели портала XSPORT.ua. Начинаем текстовую онлайн трансляцию матча «Лестер» – «Манчестер Юнайтед».

В субботу 16 октября в 8-м туре Английской премьер лиги «Лестер» примет идущий вверху турнирной таблици «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что в 7-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» потерял очки в матче с «Эвертоном». «Лестер» крайний матч в АПЛ сыграл вничью с «Кристал Пелес».

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией матча в этой новости. Начало – 17:00.


Карен Агабекян
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Манчестер Юнайтед Лестер Сити

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