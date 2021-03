Чемпионат Англии. «Вулверхэмптон» проиграл «Ливерпулю». Как это было

Игра 28 тура АПЛ завершилась в пользу «красных»

Фото: Liverpool FC

АПЛ. 27-й тур:

«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» 0:1

Гол: Жота, 45+2

На этом все! "Ливерпуль" обыграл "Вулверхэмптон", выиграв впервые за три матча. Благодарим, что были с нами.

90+13" Фабиу Сила пробил головой - в руки Алиссону.

90+11" Салах целил в дальний угол, но не попал в ворота.

7 минут добавил рефери.

90+1" Руи Патрисиу получил травму головы. Радди заменил португальского вратаря хозяев.

86" Салах забил, но был в офсайде египтянин.

84" Гибсс-Уайт заменил Семеду.

82" Окслейд-Чемберлен заменил Жоту.

81" Теперь Жота пробил и вновь в руки Патрисиу.

80" Ответ от "Волков" и удар от Силвы - в руки Алиссону.

79" Мане пробил - в руки Патрисиу.

76" Дендонкер заменил Невеша.

73" Удар от Траоре - в руки Алиссону.

69" Очень неудачный штрафной от Моутиньо.

67" Кейта и Милнер заменили Вейналдума и Тиаго.

64" Мане мог забивать, но плохо принял мяч в штрафной.

53" Саисс получил желтую карточку.

51" Салах решился на дальний удар - миом цели.

49" Коади пробил головой - мимо ворот.

Возобновилась встреча!

Перерыв.

45+2" Гооооооооол! 0:1! Жота забил после классного паса от Мане!

45" Невеш мог забивать, но не попал с линии штрафной в дальний угол!

43" Тиаго получил желтую карточку.

42" Боли пробил головой - удар вышел слабым.

38" Невеш получил желтую карточку.

37" Мане! Мог забить головой сенегалец, но не попал в нижний угол.

29" Семеду пытался войти в штрафную "Ливерпуля", но Фабиньо остановил защитника.

26" Навес Арнольда и Робертсона не привели к моментам "Ливерпуля".

19" Робертсон не смог отдать пас в штрафную на Мане.

12" Классная комбинация, которая вывела Мане на ворота, но тот, обыграв вратаря, не смог пробить.

5" Семеду! Обыграл защитника на замахе, но пробил в Алиссона!

3" Алиссон ошибся на выходе, но рефери увидел нарушение правил.

Игра началась!

Арбитр матча - Крейг Поусон.

Составы команд:

Добрый вечер. XSPORT.ua начинает текстовую трансляцию встречи АПЛ «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль».

«Вулверхэмптон» в матче 28 тура АПЛ дома примет «Ливерпуль».

Следить за матчем «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» онлайн можно будет на нашем сайте в этой новости. Матч состоится 15 марта в 22:00.