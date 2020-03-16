Чемпионат Англии. «Вулверхэмптон» проиграл «Ливерпулю». Как это было
АПЛ. 27-й тур:
«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» 0:1
Гол: Жота, 45+2
На этом все! "Ливерпуль" обыграл "Вулверхэмптон", выиграв впервые за три матча. Благодарим, что были с нами.
90+13" Фабиу Сила пробил головой - в руки Алиссону.
90+11" Салах целил в дальний угол, но не попал в ворота.
7 минут добавил рефери.
90+1" Руи Патрисиу получил травму головы. Радди заменил португальского вратаря хозяев.
86" Салах забил, но был в офсайде египтянин.
84" Гибсс-Уайт заменил Семеду.
82" Окслейд-Чемберлен заменил Жоту.
81" Теперь Жота пробил и вновь в руки Патрисиу.
80" Ответ от "Волков" и удар от Силвы - в руки Алиссону.
79" Мане пробил - в руки Патрисиу.
76" Дендонкер заменил Невеша.
73" Удар от Траоре - в руки Алиссону.
69" Очень неудачный штрафной от Моутиньо.
67" Кейта и Милнер заменили Вейналдума и Тиаго.
64" Мане мог забивать, но плохо принял мяч в штрафной.
53" Саисс получил желтую карточку.
51" Салах решился на дальний удар - миом цели.
49" Коади пробил головой - мимо ворот.
Возобновилась встреча!
Перерыв.
45+2" Гооооооооол! 0:1! Жота забил после классного паса от Мане!
The Goal of Diogo Jota for Liverpool in video ! #WOLLIV #LFC pic.twitter.com/Y1CNJNWQ2D— Liverpool FC (@Reds_ENG) March 15, 2021
45" Невеш мог забивать, но не попал с линии штрафной в дальний угол!
43" Тиаго получил желтую карточку.
42" Боли пробил головой - удар вышел слабым.
38" Невеш получил желтую карточку.
37" Мане! Мог забить головой сенегалец, но не попал в нижний угол.
29" Семеду пытался войти в штрафную "Ливерпуля", но Фабиньо остановил защитника.
26" Навес Арнольда и Робертсона не привели к моментам "Ливерпуля".
19" Робертсон не смог отдать пас в штрафную на Мане.
12" Классная комбинация, которая вывела Мане на ворота, но тот, обыграв вратаря, не смог пробить.
5" Семеду! Обыграл защитника на замахе, но пробил в Алиссона!
3" Алиссон ошибся на выходе, но рефери увидел нарушение правил.
Игра началась!
Арбитр матча - Крейг Поусон.
Составы команд:
Here's how Wolves line-up for tonight's @premierleague fixture against @LFC. #WOLLIV— Wolves (@Wolves) March 15, 2021
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Team news for #WOLLIV...— Liverpool FC (@LFC) March 15, 2021
No changes to the starting XI. Divock Origi out with a muscle injury.
Добрый вечер. XSPORT.ua начинает текстовую трансляцию встречи АПЛ «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль».
«Вулверхэмптон» в матче 28 тура АПЛ дома примет «Ливерпуль».
Следить за матчем «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» онлайн можно будет на нашем сайте в этой новости. Матч состоится 15 марта в 22:00.