Чемпионат Франции. «Ницца» победила «Лион», проигрывая по ходу матча 0:2

Ход матча изменился в последние 10 минут основного времени





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В рамках 11-тура чемпионата Франции «Ницца» одержала волевую победу над «Лионом», являющимся одним из лидеров турнирной таблицы.



Гости открыли счет уже на 35-й минуте усилиями Токо-Экамби. Затем «Лион» удвоил преимущество во второй половине матча, когда Ауар реализовал свой момент после передачи Лукаса Пакеты.

Преимущество гостей казалось комфортным, пока на 81-й минуте Атталь не отквитал один мяч после паса Тюрама. А уже на 85-й минуте «Лион» остался в меньшинстве после удаления Кадевере.

Получившие преимущество хозяева на 89-й минуте сравняли счет, когда Делор реализовал пенальти. Затем, в добавленное время Гессан принес «Ницце» победу.

Чемпионат Франции. 11-й тур

«Ницца» – «Лион» 3:2

Голы: Аталь, 81, Делор, 89 (п.), Гессан, 92

«Ницца»: Бенитес, Данилюк (Аталь, 67), Данте, Тодибо, Бар, Будауи (Да Кунья, 67), Лемина (Росарио, 67), Тюрам, Делор, Дольберг (Гессан, 83), Гуири (Клод-Морис, 77).

«Лион»: Антони Лопеш, Дюбуа, Боатенг, Денайер, Эмерсон, Ауар (Диоманде, 90), Бруно Гимараэс, Какре, Лукас Пакета, Токо-Экамби (Тиаго Мендес, 88), Кадевере.

Предупреждение: Гессан

Удаление: Кадевере, 85