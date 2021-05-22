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Чемпионат Германии. «Боруссия» Д выиграла у «Байера», а Холанд сделал дубль. Как это было

Все главные события матча на XSPORT.ua

Футбол Бундеслига (Германия)
22 мая 18:18
Чемпионат Германии. «Боруссия» Д выиграла у «Байера», а Холанд сделал дубль. Как это было
Фото: bvbbuzz.com

«Боруссия» Д – «Байер» 3:1

Голы: Холанд, 5, 84, Ройс, 51 – Бендер, 89 (п)

90" Конец матча! «Боруссия» в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.

89" Ларс Бендер размочил счет с пенальти.

89" Замена у «Байера». Ларс Бендер вместо Свена Бендера.

89" Замена у «Байера». Баумгартлингер вместо Арангиса.

84" Холанд делает дубль! Левый защитник «Байера» со своего фланга отдавал передачу на правого центрального защитника, а Холанд перехватил передачу, обыграл вратаря и забил мяч.

82" Санчо пробежал половину поля и вместо передачи на партнера начал накручивать защитников и затем пробил в одного из них.

79" Замена у «Боруссии». Рейна вместо Рейньера.

78" Демирбай пробивал поворотам, но мяч попал защитника и ушел на угловой.

76" Замена, которую все ждали. Пишчеку аплодирует вся скамейка «Боруссии», поскольку это его последний матч в команде. Вместо легенды на поле вышел Пасслак.

73" Замена у «Байера». Диаби вместо Бельараби.

72" Шульц нашел в штрафной Холанда, но удар того из-под защитника был неточным.

67" Замена у «Байера». Гедикли вместо Паулиньо.

66" Замена у «Байера». Шик вместо Виртца.

64" Паулиньо вышел один на один с Бюрки, но попал ударом в выставленную руку вратаря.

63" Замена у «Броуссии». Санчо вместо Ройса

63" Замена у «Броуссии». Хуммельс вместо Аканджи.

60" Беллингем издали пробил выше ворот.

56" Пищек пробивал головой из-за пределов штрафной – мимо ворот.

51" Гол! Ройс! 2:0! Марко со штрафного точно пробил по воротам. Немец простреливал, но так получилось, что никто мяч не зацепил и он влетел в ворота. Очень курьезный гол. 

49" Опасный штрафной вблизи ворот «Байера».

46" Второй тайм начался!

46" Замена у «Боруссии». Беллингем вместо Дауда.

45" Конец первого тайма!

44" Ройс оказался с мячом на 11 метрах и перед ним был лишь вратарь. Марко пробил, но путь мячу преградила из ниоткуда взявшаяся нога защитника.

42" Бельараби пробил издали прямо в руки Бюрки.

35" Паулиньо получил пас от Бельараби, стоя перед воротами. Бразилец пробил, но Бюрки сделал красивый сейв.

32" Хорошая атака «Байера». Бельараби с правого фланга вошел в штрафную и опасно простреливал на Паулиньо. Но и на этот раз форварда опередил защитник, выбивший мяч на угловой.

31" Паулиньо выходил на ворота «Боруссии», обыграл одного защитника, но сзади, откуда ни возьмись вовозник еще один и выбил мяч.

27" «Байер» никак не может организовать никакой внятной атаки. У «фармацевтов» все сводится к подачам с флангов, но чем-то большим они не могут удивить соперника.

20" Из глубины поля был заброс за спины защмитников «Боруссии» на Виртца, но первым на мяч подоспел Бюрки.

16" Грай простреливал с левого фланга, но на мяче первым был защитник «Боруссии».

11" Могла у Дортмунда получиться хорошая атака после прострела с левого фланга, но Брандт не смог придумать что-то толковое с мячом.

10" Гол Холанда нарушил общую картину матча. Обе команды не особо спешат из-за чего мяч большинство времени находится в центре поля.

5" Холанд открыл счет! Норвежца проникающей передачей нашли в штрафной и он пробил мимо вышедшего на него вратаря. 1:0!

Матч начался!

" Стартовые составы:



Здравствуйте, уважаемые читатели портала XSPORT.ua. Начинаем текстовую онлайн трансляцию матча «Боруссия» – «Байер».

В матче 34 тура чемпионата Германии сразятся «Боруссия» Д и «Байер».

Дата и место матча «Боруссия» Д – «Байер»

Игра состоится во вторник, 22 мая (22.05.2021).

Принимать матч будет «Боруссия» Д на своем стадионе «Сигнал Идуна Парк».

«Боруссия» Д – «Байер»: прямая трансляция

Следить за ходом противостояния в Украине можно на нашем сайте.

В день матча в этой новости мы проведем текстовую онлайн-трансляцию со всеми подробностями. Начало в 16:30 по киевскому времени.а

5" Холанд открыл счет! Норвежца проникающей передачей нашли в штрафной и он пробил мимо вышедшего на него вратаря. 1:0!0" я

Карен Агабекян
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Боруссия Дортмунд Байер

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