Чемпионат Германии. «Боруссия» Д выиграла у «Байера», а Холанд сделал дубль. Как это было
«Боруссия» Д – «Байер» 3:1
Голы: Холанд, 5, 84, Ройс, 51 – Бендер, 89 (п)
90" Конец матча! «Боруссия» в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.
89" Ларс Бендер размочил счет с пенальти.
89" Замена у «Байера». Ларс Бендер вместо Свена Бендера.
89" Замена у «Байера». Баумгартлингер вместо Арангиса.
84" Холанд делает дубль! Левый защитник «Байера» со своего фланга отдавал передачу на правого центрального защитника, а Холанд перехватил передачу, обыграл вратаря и забил мяч.
82" Санчо пробежал половину поля и вместо передачи на партнера начал накручивать защитников и затем пробил в одного из них.
79" Замена у «Боруссии». Рейна вместо Рейньера.
78" Демирбай пробивал поворотам, но мяч попал защитника и ушел на угловой.
76" Замена, которую все ждали. Пишчеку аплодирует вся скамейка «Боруссии», поскольку это его последний матч в команде. Вместо легенды на поле вышел Пасслак.
73" Замена у «Байера». Диаби вместо Бельараби.
72" Шульц нашел в штрафной Холанда, но удар того из-под защитника был неточным.
67" Замена у «Байера». Гедикли вместо Паулиньо.
66" Замена у «Байера». Шик вместо Виртца.
64" Паулиньо вышел один на один с Бюрки, но попал ударом в выставленную руку вратаря.
63" Замена у «Броуссии». Санчо вместо Ройса
63" Замена у «Броуссии». Хуммельс вместо Аканджи.
60" Беллингем издали пробил выше ворот.
56" Пищек пробивал головой из-за пределов штрафной – мимо ворот.
51" Гол! Ройс! 2:0! Марко со штрафного точно пробил по воротам. Немец простреливал, но так получилось, что никто мяч не зацепил и он влетел в ворота. Очень курьезный гол.
49" Опасный штрафной вблизи ворот «Байера».
46" Второй тайм начался!
46" Замена у «Боруссии». Беллингем вместо Дауда.
45" Конец первого тайма!
44" Ройс оказался с мячом на 11 метрах и перед ним был лишь вратарь. Марко пробил, но путь мячу преградила из ниоткуда взявшаяся нога защитника.
42" Бельараби пробил издали прямо в руки Бюрки.
35" Паулиньо получил пас от Бельараби, стоя перед воротами. Бразилец пробил, но Бюрки сделал красивый сейв.
32" Хорошая атака «Байера». Бельараби с правого фланга вошел в штрафную и опасно простреливал на Паулиньо. Но и на этот раз форварда опередил защитник, выбивший мяч на угловой.
31" Паулиньо выходил на ворота «Боруссии», обыграл одного защитника, но сзади, откуда ни возьмись вовозник еще один и выбил мяч.
27" «Байер» никак не может организовать никакой внятной атаки. У «фармацевтов» все сводится к подачам с флангов, но чем-то большим они не могут удивить соперника.
20" Из глубины поля был заброс за спины защмитников «Боруссии» на Виртца, но первым на мяч подоспел Бюрки.
16" Грай простреливал с левого фланга, но на мяче первым был защитник «Боруссии».
11" Могла у Дортмунда получиться хорошая атака после прострела с левого фланга, но Брандт не смог придумать что-то толковое с мячом.
10" Гол Холанда нарушил общую картину матча. Обе команды не особо спешат из-за чего мяч большинство времени находится в центре поля.
5" Холанд открыл счет! Норвежца проникающей передачей нашли в штрафной и он пробил мимо вышедшего на него вратаря. 1:0!
" Матч начался!
" Стартовые составы:
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Unsere Elf für das Saisonfinale! BVBB04 KämpfenUndSiegen— POKALSIEGER 2021 (@BVB) May 22, 2021
Our final starting XI of the 2020/21 season— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) May 22, 2021
BVBB04
" Здравствуйте, уважаемые читатели портала XSPORT.ua. Начинаем текстовую онлайн трансляцию матча «Боруссия» – «Байер».
В матче 34 тура чемпионата Германии сразятся «Боруссия» Д и «Байер».
Дата и место матча «Боруссия» Д – «Байер»
Игра состоится во вторник, 22 мая (22.05.2021).
Принимать матч будет «Боруссия» Д на своем стадионе «Сигнал Идуна Парк».
«Боруссия» Д – «Байер»: прямая трансляция
Следить за ходом противостояния в Украине можно на нашем сайте.
В день матча в этой новости мы проведем текстовую онлайн-трансляцию со всеми подробностями. Начало в 16:30 по киевскому времени.а
5" Холанд открыл счет! Норвежца проникающей передачей нашли в штрафной и он пробил мимо вышедшего на него вратаря. 1:0!0" я
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