Чемпионат Италии. «Интер» обыграл «Аталанту». Как это было

Серия А. 26-й тур:

«Интер» – «Аталанта» 1:0

Гол: Шкриньяр, 54

На этом все! "Интер" обыграл "Аталанту" и сохранил отрыв в 6 очков от "Милана".

Четыре минуты добавил рефери.

88" Толои не удалось пробить по воротам.

85" Д'Амброзио и Дармиан заменили Перишича и Хакими.

84" Пашалич мог забивать, но его удар прошел рядом с девяткой.

81" Фройлера заменил Пашалича. Джимсити был заменен на Паломино.

77" Мартинеса заменил Санчес. Брозович уступил место Гальярдини.

76" Муриэль пробил с острого угла - Ханданович остановил мяч ногами.

73" Миранчук заменил Пессину.

70" Муриэль заменил Сапату.

68" Вновь Сапата - на этот раз был бессилен Ханданович, но форвард не попал в ворота.

65" Рывок Сапаты остановил Ханданович.

59" Ромеро получил желтую карточку.

57" Лукаку! Мог выйти на вратаря, но Толои его опередил!

54" Гооооооол! "Интер" впереди! Шкриньяр отправил мяч в ворота, быстрее всех сориентировавшись на отскок в штрафной.

52" Эриксен заменил Видаля.

47" Иличич сразу создал момент, но его удар заблокировали.

46" Иличич заменил Малиновского.

Возобновилась встреча!

Перерыв.

45" Прострел от Перишича, но Джимсити вновь опередил Лукаку.

39" Сапата! Едва не пробил Хандановича колумбиец головой, но вратарь "Интера" спас команду.

34" Спортьелло перехватил навес на Лукаку.

30" Теперь Дуван пробивал из-за линии штрафной - мимо.

29" Сапата сфолил в атаке.

25" Лукаку! Почти вышел один на один с вратарем, но Джимсити сумел остановить бельгийца.

18" Сапата бил с острого угла - мимо ворот.

14" Ромеро едва в свои ворота не забил, но головой Спортьелло мяч выбил на угловой.

10" Гозенс хороший прострел делал, но никого не было его замкнуть из игроков "Аталанты".

5" Де Рон хороший пас отдавал, но Сапата не понял замысел партнера.

4" Шкриньяр опередил Сапату в борьбе за мяч.

Игра началась!

Матч обслужит Маурицио Мариани.

Составы команд:

