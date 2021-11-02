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Чемпионат Италии. «Кальяри» – «Аталанта». Онлайн трансляция
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2 ноября 16:28
Руслан Малиновский / Фото: Аталанта
6 ноября в рамках 12 тура Серии А «Кальяри» примет «Аталанту» Руслана Малиновского.
После 11 туров «Аталанта» с 19 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а «Кальяри» на последнем месте, имея в активе лишь 6 баллов.
Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 21:45.
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